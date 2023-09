Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall in der Landauer Straße

Zweibrücken (ots)

Am Mittwoch, den 06.09.2023 um ca. 11:25 Uhr kam es in der Landauer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKWs. Eine 55-jährige Fahrzeugführerin befuhr die L 471 und wollte nach links auf die Landauer Straße, in Richtung Stadtmitte Zweibrücken abbiegen. Dabei übersah sie den, sich bereits im Abbiegevorgang befindlichen 30-jährigen PKW Fahrer. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR. Der 30-jährige Fahrzeugführer verletzte sich leicht. Dessen Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell