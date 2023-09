Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zweibrücken (ots)

Zeit: 05.09.2023

Ort: Hochwaldstraße, Zweibrücken SV: Ein 41-jähriger Motorradfahrer befuhr die Hochwaldstraße in Zweibrücken, als er aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und sich in weiterer Folge überschlug. Der Fahrer wurde mit mehreren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand Totalschaden. |pizw

