Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch am Tage - Täter flüchten am Südwestweg

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Zwei bislang unbekannte Täter haben am Freitagmorgen (17.03., 08.55 - 09.25 Uhr) versucht in ein Doppelhaus am Südwestweg einzubrechen. Zeugen verständigten die Polizei, nachdem zwei verdächtige Männer an dem Haus aufgefallen waren. Den Erkenntnissen zufolge hebelten die Einbrecher an der Haustür sowie an einem Fenster. Noch vor dem Eintreffen der Beamten flüchteten die Männer in unbekannte Richtung.

Der Beschreibung nach hatten beide Tatverdächtigen ein südländisches Aussehen. Ein Mann war ca. 35 Jahre alt und trug eine blaue Strickmütze sowie eine blaue Jacke. Der zweite Mann trug eine schwarze Jacke.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Südwestweg oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell