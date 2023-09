POL-PDPS: Diebstahl aus PKW

Pirmasens (ots) - Am Montag, den 04.09.2023 um 07:45 Uhr parkte ein 19-jähriger Mann aus dem Landkreis seinen grauen VW Polo an der Straße "Am Naturheil. Als er um 10:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass an seinem Fahrzeug die Heckscheibe zerbrochen war und die Heckklappe eine Delle hatte. Vermutlich hat ein Lastkraftwagen beim Rangieren seinen Polo beschädigt und ist unerkannt von der Unfallstelle geflüchtet. Zeugen oder Hinweisgeber werden ...

