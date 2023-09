Pirmasens (ots) - Am Sonntag, den 03.09.2023, in der Zeit von 22:15 Uhr bis 04.09.2023 01:00 Uhr ereignete sich in der Schloßstraße in Pirmasens ein Verkehrsunfall wobei der Unfallverursacher flüchtete. Die Geschädigte stellte ihren grauen Dacia Sandero in der Schloßstraße ordnungsgemäß in einer auf dem dortigen Gehweg aufgezeichneten Parkfläche ab. Der bislang unbekannte Unfallverursacher touchierte vermutlich ...

mehr