Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt falschen Ausweis sicher

Baden-Baden (ots)

Beamte der Bundespolizei haben in den frühen Morgenstunden eine falsche rumänische Identitätskarte sichergestellt. Diese zeigte ihnen ein serbischer Staatsangehöriger vor, der als Insasse eines Fernreisebusses, am Rasthof Baden-Baden, kontrolliert wurde. Da er darüber hinaus keinerlei Ausweispapiere vorzeigen konnte, die ihn zur Einreise oder zum Aufenthalt in Deutschland berechtigen, wurde er auf die Dienststelle gebracht. Der 55-Jährige äußerte Asylbegehren und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell