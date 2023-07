BPOLI-OG: Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr

Offenburg (ots) - Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg haben gestern Nachmittag zwei verbotene Gegenstände sichergestellt. Bei der Kontrolle eines 24-jährigen deutschen Staatsangehörigen, am Bahnhof in Offenburg, wurde in dessen mitgeführter Umhängetasche eine Schreckschusswaffe, dazugehörige Munition und ein Einhandmesser aufgefunden. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Der Mann erhält eine Anzeige wegen ...

