BPOLI-OG: Festnahme am Bahnhof

Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben gestern bei einer Kontrolle an der Tram D Haltestelle einen falschen belgischen Personalausweis sichergestellt. Diesen zeigte ein marokkanischer Staatsangehöriger bei der Kontrolle vor. In der polizeilichen Vernehmung gab er an, schon seit mehreren Jahren in Frankreich zu leben und das Dokument in der Türkei gekauft zu haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste ...

mehr