Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Anzeigen wegen Beleidigung und Körperverletzung

Offenburg (ots)

Gestern Morgen kam es am Bahnhof in Offenburg zu einer Auseinandersetzung zwischen einem deutschen Staatsangehörigen und einem Mitarbeiter des Bahnhofskiosk. Zunächst hielt sich der Mann auf der Treppe vor der Bahnhofshalle auf und las dort eine Zeitung. Der Mitarbeiter des Kiosks wollte unterdessen die Zeitungen,welche der Zulieferer dort abgelegt hatte, in den Kiosk bringen. Dabei stellte er fest, dass eine Zeitung fehlte. Er sprach daraufhin den 38-Jährigen an und unterstellte ihm, die Zeitung unbefugt vom Stapel genommen zu haben. Hieraus entstand eine verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden. In Folge dessen trat der Mann dem Mitarbeiter des Kiosks gegen das Knie, spuckte ihm in das Gesicht und beleidigte diesen. Ein Fehlen der Zeitungen konnte im Nachgang revidiert werden. Aufgrund wechselseitiger Beleidigungen erhalten beide Beteiligten eine Anzeige.

