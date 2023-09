Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Zweibrücken (ots)

Der Geschädigte befuhr mit seinem Fahrrad die Friedrich-Ebert-Straße in Zweibrücken in Fahrtrichtung Bubenhauser Straße. Als der Geschädigte mit seinem Fahrrad in Höhe der Straße "In den Amtswiesen" war, fuhr ein roter Kleinwagen (weiteres unbekannt) aus dieser heraus und kollidierte mit dem Fahrrad des Geschädigten. Durch den Zusammenstoß fiel der Geschädigte zu Boden und verletzte sich hierbei leicht am Arm und am Fuß. Nach dem Zusammenstoß stieg der Fahrer des Kleinwagens kurz aus, fragte ob alles in Ordnung sei und fuhr anschließend ohne seine Personalien zu hinterlassen weiter.

|PIZW

