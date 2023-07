FW-M: Auffahrunfall (Fröttmaning)

München (ots) - Freitag, 21. Juli 2023, 21.39 Uhr Willy-Brandt-Allee Am späten Freitagabend ist es in einem Appartementhaus zu einem Kellerbrand gekommen. Verletzte gab es hierbei nicht, der Schaden ist allerdings beträchtlich. Mehrere Anrufer meldeten schwarzen Rauch aus dem Kellerbereich eines Appartementhauses in der Willy-Brandt-Allee. Unklar war, ob sich der Brand im Keller oder der Tiefgarage befand. Auf der ...

mehr