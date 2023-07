FW-M: Stromunfall auf der Baustelle (Lehel)

München (ots) - Montag, 17. Juli 2023, 21.48 Uhr De-Gasperi-Bogen Am Montagabend haben Badegäste einen 72-Jährigen aus dem Riemer See gerettet. Zwei Frauen und zwei Männer sahen einen vorbeischwimmenden Schuh. Irgendwie kam ihnen das komisch vor und suchten umgehend nach seiner Herkunft. Dabei entdeckten sie den leblosen Körper eines Mannes im See treiben. Sie zogen den 72-Jährigen aus dem Wasser, begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen und setzten einen Notruf ab. Das ...

mehr