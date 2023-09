Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuerwehr löscht Küchenbrand - Wohnung nach Feuer unbewohnbar Freitag, 01. September 2023, 14.51 Uhr, Bingener Weg 34, Eller Schnelles Eingreifen der Einsatzkräfte verhinderte schlimmeres.

Düsseldorf (ots)

Über den Notruf der Feuerwehr wurde diese zu einem Küchenbrand in den Ortsteil Eller gerufen. In einem drei geschossigen Wohngebäude ist es in einer Erdgeschosswohnung am Nachmittag zu einem ausgedehnten Küchenbrand gekommen. Die Bewohner der Brandwohnung konnten vor Eintreffen der Feuerwehr die Wohnung sicher verlassen. Beim Verlassen der Wohnung zogen sie die Wohnungsabschlusstür zu und verhinderten dadurch einen Rauchaustritt in den Treppenraum des Wohngebäudes. Der Einsatzleiter entsandte sofort nach Eintreffen einen Löschtrupp mit einem Strahlrohr unter Atemschutz in die Brandwohnung. Durch Einsetzen eines Rauchschutzvorhanges in die Wohnungsabschlusstür der Brandwohnung, konnte eine Rauchausbreitung in den Treppenraum verhindert werden. Parallel zu der Brandbekämpfung wurde ein weiterer Trupp zur Kontrolle des Treppenraumes sowie der Nachbarwohnungen eingesetzt. Der Treppenraum wurde mittels eines Überdruckbelüfters belüftet. Nach dem der Küchenbrand abgelöscht und die Wohnung vom Brandrauch befreit wurde, musste die Küche demontiert werden um weitere Glutnester abzulöschen. Aufgrund der starken Rußbildung in der gesamten Brandwohnung ist diese nicht mehr bewohnbar. Eine sauerstoffpflichtige Person aus der Brandwohnung wurde während der Löscharbeiten durch den städtischen Rettungsdienst betreut. Die Wohnungseigentümer konnten bei Verwandten unterkommen. Die Brandursache ist unklar und muss durch die Polizei ermittelt werden. Nach Schätzung des Einsatzleiters beläuft sich der Sachschaden auf 20.000 EUR. Nach gut 90 Minuten konnten die insgesamt 18 Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurückkehren.

