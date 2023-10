Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Herrenlose Gepäckstücke: Polizeieinsätze

Halle (Saale) (ots)

Am Samstag, den 28. Oktober 2023 informierten Mitarbeiter der Bahnreinigung gegen 01:00 Uhr die Bundespolizei über ein herrenloses Gepäckstück in einem Regionalexpress am Hauptbahnhof Halle/Saale. Hierbei handelte es sich um einen verschlossenen und nicht einsehbaren Rucksack. Die Einsatzkräfte nahmen sich dem Sachverhalt sofort an. Im näheren Umfeld konnte kein Eigentümer ermittelt werden. Demnach wurden der Express, die Bahnsteige 4/5 geräumt, ab- sowie die dazugehörigen Gleise für den Zugverkehr gesperrt und der Entschärfungsdienst der Bundespolizei aus Leipzig angefordert. Nach allen erforderlichen Maßnahmen der Spezialkräfte konnte der Rucksack als ungefährlich eingestuft und geöffnet werden. Darin befanden sich private Gegenstände, jedoch keine Hinweise auf einen möglichen Eigentümer. Das Gepäckstück wurde daher dem Fundbüro am Hauptbahnhof Halle/Saale übergeben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die veranlassten Gleissperrungen gegen 03:00 Uhr wieder aufgehoben. Nach Rücksprache mit der Notfallleitstelle kam es in diesem Fall zu keinerlei Ausfallzeiten im Bahnverkehr. Gegen 18:25 Uhr erhielt das Bundespolizeirevier Halle/Saale erneut eine Information über eine abgestellte Plastiktüte samt uneinsehbaren Inhalts am Servicepoint der Deutschen Bahn im Hauptbahnhof. Der Eigentümer konnte nicht festgestellt werden. Daraufhin wurde rund um das herrenlose Gepäckstück großflächig geräumt sowie abgesperrt und ein Sprengstoffspürhund angefordert. Gegen 19:30 Uhr war dieser mit seiner Diensthundeführerin vor Ort und zeigte bei der Absuche der Tüte, als auch im näheren Umfeld, kein sprengstofftypisches Anzeigeverhalten. Neben Gegenständen des täglichen Bedarfs konnten keine Anhaltspunkte auf den Besitzer festgestellt werden. Die Plastiktüte wurde nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen auch dem örtlichen Fundbüro übergeben. Da es immer wieder zu derartig gelagerten Sachverhalten kommt, weist die Bundespolizei noch einmal eindringlich darauf hin: Bitte achten Sie auf Ihr Reisegepäck!! Behalten Sie dieses ständig im Blick, führen Sie es bei sich und achten Sie ganz besonders darauf. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es sonst, wie in den aktuellen Fällen erneut beschrieben, zu einem Polizeieinsatz und bei Ermittlung des Eigentümers zu einer finanziellen Regressnahme des Verursachers kommen.

