Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 37-Jähriger stiehlt - per Haftbefehl gesucht

Halle / Saale (ots)

Am Sonntag, den 29. Oktober 2023 wurde die Bundespolizei gegen 18:30 Uhr über einen Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft im Hauptbahnhof Halle/ Saale informiert. Verständigte Bundespolizisten begaben sich umgehend in die Haupthalle des Bahnhofes. Neben dem entwendeten Diebesgut, mit einem Warenwert von 10 Euro, wurden die Beamten weiter fündig. Bei der Überprüfung der Personalien des 37-Jährigen, stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Staatsanwaltschaft Halle/ Saale per Vollstreckungshaftbefehl nach dem Deutschen suchte. Im Juli des vergangenen Jahres verurteilte ihn das Amtsgericht Halle/ Saale wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln zu einer Geldstrafe von 1050 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 70 Tagen. Weder zahlte der Verurteilte die geforderte Strafe, noch stellte er sich, trotz der zuvor ergangenen Ladung, dem Strafantritt. Demnach erließ jene Staatsanwaltschaft im Juli dieses Jahres den Vollstreckungshaftbefehl. Die Bundespolizisten eröffneten dem Gesuchten den Haftbefehl, nahmen ihn fest und für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit auf das Bundespolizeirevier am Bahnhof. Den geforderten Geldbetrag konnte der Verurteilte nicht aufbringen und wurde nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Zudem erwartet ihn eine erneute Strafanzeige wegen Diebstahls. Die ausschreibende Behörde wurde entsprechend unterrichtet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell