POL-BO: Unfall in Annen: Radfahrer (20) wird schwer verletzt

Herne (ots) - Schwerer Unfall in Herne-Crange: Ein Zehnjähriger ist am Sonntag, 24. September, von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Unfall hatte sich gegen 18 Uhr auf der Corneliusstraße ereignet. Ein Autofahrer (43, aus Herne) war dort nach aktuellem Stand in Richtung Dorstener Straße unterwegs. In der Kurve in Höhe der Hausnummer 11 kam der zehnjährige Herner auf seinem Fahrrad hinter einem ...

