Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Audi aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (07.09.2023) schlug ein noch unbekannter Täter zwischen 09.30 Uhr und 12.00 Uhr auf dem Parkplatz des Tennisclubs in Aidlingen zu. Der Unbekannte schlug einer der hinteren Scheiben eines dort geparkten Audi ein und konnte sich so Zugang ins Innere verschaffen. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell