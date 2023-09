Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ditzingen-Hirschlanden: 18-Jähriger nach heftigem Widerstand in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Zwei verletzte Polizeibeamte, wovon einer bis auf weiteres dienstunfähig ist, sind die Bilanz eines polizeilichen Einsatzes, zu dem es am Dienstag (05.09.2023) gegen 17.40 Uhr in der Schulstraße in Hirschlanden kam. Ein 32 Jahre alter Beamter war mit seinem 26-jährigen Kollegen als Zivilstreife unterwegs. Sie erkannten im Hof einer Asylunterkunft einen 18 Jahre alten Mann, gegen den ein Haftbefehl des Amtsgerichts Ludwigsburg bestand. Als sich die Polizeibeamten dem 18-Jährigen näherten, habe ihn ein 15-Jähriger gewarnt, worauf der Ältere versucht habe, zu Fuß die Flucht zu ergreifen. Im Zuge der Festnahme des 18-Jährigen habe sich dieser äußert aggressiv verhalten und heftigen Widerstand gegen die beiden Polizisten geleistet. Unter anderem soll er beide Beamten gebissen haben. Der 15 Jahre alte Jugendliche habe den 18-Jährigen hierbei, indem er einen Beamten von hinten zu Boden riss und den zweiten schlug, unterstützt. Gegen ihn musste hierauf durch einen Beamten Pfefferspray eingesetzt werden. Nachdem es den beiden Polizisten gelungen war, den 18-Jährigen auf einem Grünstreifen vor der Unterkunft zu Boden zu bringen und ihm Handschließen anzulegen, sei ihnen der 15-Jährige gefolgt und habe einen etwa zwei Kilogramm schweren, großen Stein in Richtung der Beamten geworfen. Dieser verfehlte die Einsatzkräfte. Als er schließlich mit einem Stuhl auf die Polizeibeamten losgegangen sei, ging ein 58-jähriger Anwohner dazwischen und hielt den Jugendlichen am Boden fest. Auch er erlitt leichte Verletzungen, da sich der Jugendliche gegen das Festhalten gewehrt habe. Im weiteren Verlauf trafen mehrere Streifenwagenbesatzungen zur Unterstützung vor Ort ein. Der 15-Jährige, der die anwesenden Einsatzkräfte fortwährend beleidigte und bedrohte, wurde vorläufig festgenommen und beide jungen Männer wurden in den Gewahrsamseinrichtungen verschiedener Polizeireviere untergebracht. Die Durchsuchung des 18-Jährigen förderte mehrere Konsumeinheiten von Betäubungsmittel zutage. Beim Jugendlichen wurden keine verdächtigen Gegenstände entdeckt. Der 32 Jahre alte Beamte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er kann seinen Dienst bis auf weiteres nicht ausüben. Sein jüngerer Kollege wurde leicht verletzt. Der 15 Jahre alte Tatverdächtige wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 18 Jahre alte deutsche Tatverdächtige, der keinen festen Wohnsitz hat, am Mittwoch einem Haftrichter beim Amtsgericht Ludwigsburg vorgeführt. Dieser erließ einen weiteren Haftbefehl wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen ihn, setzte diesen in Vollzug und wies den jungen Mann in eine Justizvollzuganstalt ein. Die Ermittlungen dauern an.

