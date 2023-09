Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Exhibitionist im Salonwald unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (06.09.2023) war eine 20 Jahre alte Frau gegen 13.30 Uhr mit ihrem Hund im Salonwald in Ludwigsburg spazieren. Im Bereich der Tennisplätze begegnete sie einem noch unbekannten Mann, der seine Hose herunter gelassen hatte bzw. seinen Penis aus der Hose heraus hängen ließ und auch daran manipulierte. Hierbei sah er die Frau an, die letztlich die Flucht ergriff und im weiteren Verlauf die Polizei alarmierte. Der Mann hat einen dunklen Teint, wurde auf 20 bis 30 Jahre geschätzt, dürfte etwa 180 cm groß sein und hatte kurze schwarze, lockige Haare sowie einen schwarzen kurzen Bart. Er war bekleidet mit einem dunklen T-Shirt und einer hellen kurzen Hose mit einem schwarzen Gürtel bekleidet. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu melden.

