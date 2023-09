Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen: Unbekannte bewerfen 42-Jährigen mit Eiern

Ludwigsburg (ots)

Leicht verletzt wurde ein 42 Jahre alter Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, als er sich in Ausübung seiner Tätigkeit am Mittwoch (06.09.2023) gegen 23.15 Uhr vor einer Flüchtlingsunterkunft in der Unterjettinger Straße in Oberjettingen aufhielt. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein mit drei noch unbekannten Personen besetzter dunkler Audi mit Calwer (CW-) Zulassung vor. Kurz darauf wurden aus dem Fahrzeug heraus Eier auf den 42-Jährigen geworfen, wodurch auch sein Mobiltelefon beschädigt wurde. Mutmaßlich kam es in jüngster Vergangenheit bereits zu einem ähnlichen Vorfall, bei welchem ein dort wohnendes Mädchen nur knapp von geworfenen Eiern verfehlt, jedoch die Hauswand nicht unerheblich beschädigt wurde. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und nimmt unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de sachdienliche Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell