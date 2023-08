Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Autodiebstahl - Schwarzer BMW 650d weg + Auseinandersetzung in der Universitätsstraße + Einbruch in Studentenwohnheim + Verdächtige Personen gemeldet-Autofahrer alkoholisiert + Unfallflucht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf - Autodiebstahl - Schwarzer BMW 650d weg

Die Polizei fahndet nach einem schwarzen BMW 650d mit dem Kennzeichen MR-SH 19. Der Diebstahl des Autos im Wert von ca. 30.000 Euro war in der Nacht zum Mittwoch, 30. August, zwischen 21 und 06.20 Uhr. Der BMW stand vor der Haustür auf dem Hof eines Einfamilienhauses in der Isarstraße. Die Kripo bittet um Mithilfe und sofortige Benachrichtigung der Polizei bei Sichtung des Autos. Wo steht das Auto? Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen in der Isarstraße gemacht? Wem sind dort z.B. ortsfremde Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0 und zum Standort des Autos auch an jede andere Polizeidienststelle.

Marburg - Auseinandersetzung in der Universitätsstraße

Am Dienstag, 29. August, gegen 21.40 Uhr, gab es auf der Universitätsstraße zwischen der Gutenbergstraße und dem Garten des Gedenkens eine Auseinandersetzung zwischen fünf oder sechs Jugendlichen auf der einen und zwei Jugendlichen, einem Mädchen und einem Jungen, auf der anderen Seite. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise.

Das Mädchen und der Junge, beide 17 Jahre alt, befanden sich auf dem Gehweg zwischen der Bushaltestelle Gutenbergstraße und dem Garten des Gedenkens etwa in Höhe des dortigen Fotostudios. Als das Paar die fünf oder sechs Jugendlichen passiert hatte, näherte sich von hinten einer aus dieser Gruppe und grapschte der 17Jährigen ans Gesäß. Wer das war ließ sich nicht klären. Daraus entwickelte sich eine Auseinandersetzung in welcher einer den 17Jährigen schubste, trat und schlug und wohl auch kurzfristig an den Hals griff. Die aggressiven Jugendlichen ergriffen dann die Flucht. Die Fahndung nach ihnen blieb erfolglos. Die Polizei bittet Zeugen des Geschehens, sich zu melden. Nur von drei Personen der fünf- oder sechsköpfigen Gruppe liegt eine Beschreibung vor. Einer war ca. 17 bis 18 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und von normaler, unauffälliger Statur. Er hatte schwarze Haare, einen Mittelscheitel und einen auffälligen, balkenartigen Bart. Ein zweiter war ca. 15 Jahre alt und augenscheinlich übergewichtig. Er hatte einen Bauch. Er trug eine Kappe und ein weißes T-Shirt und eine weiße Hose, vermutlich ein "Nike"-Set. Den mutmaßliche Anführer und Angreifer schätzen die Opfer auf zwischen 16-18 Jahre. Er war ca. 1,75 bis 1,80 Meter groß und ca. 70kg schwer. Er hatte eine dunkelbraune Haut, eine auffällig große, unförmige Nase und eine Kurzhaarfrisur mit dunkelbraunen und hellbraunen, großen Locken. Er trug ein blaues T-Shirt und eine weite Jogginghose. Er fiel zudem durch sein aggressives Auftreten, seine asoziale Ausdrucksweise, eine Zahnspange und seine deutsche Sprache mit ausländischem Akzent auf. Wer war zur Tatzeit noch in der Universitätsstraße? Wer hat das Aufeinandertreffen gesehen und kann Angaben zu den Tathandlungen machen? Wer kann anhand der Beschreibung den mutmaßlichen Angreifer und Anführer identifizieren? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Einbruch in Studentenwohnheim

Zwischen 13 Uhr am Dienstag und 08 Uhr am Mittwoch, 30. August, kam es in dem Studentenwohnheim der Geschwister-Scholl-Straße 1 zu einem Einbruch in die Waschküche. Der Täter brach die Haustür und die Tür zur Waschküche auf. Danach versuchte er wohl vergebens den Waschautomaten von der Wand und dann an der Wand aufzuhebeln, um an das Münzgeld zu kommen. Der Täter blieb ohne Beute, richtete aber einen Sachschaden von mindestens 400 Euro an. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Warzenbach - Verdächtige Personen gemeldet -Autofahrer alkoholisiert

Am Dienstag, 29. August, fiel gegen 22.20 Uhr ein Fremder in Warzenbach auf, weil er mit freiem Oberkörper durch den Ort lief und an Haustüren klingelte. Angesprochen lief der Mann dann weg. Die Polizei hielt letztlich einen Kleintransporter an und überprüfte die Insassen unter denen sich auch die beschriebene Person befand. Die Ermittlungen zur Herkunft der im Auto liegenden wegen diverser elektrischen Bauwerkzeugen dauern an. Am Steuer des Transporters mit ausländischem Kennzeichen saß ein 23 Jahre alter Mann. Da sein Alkotest deutlich über 1,4 Promille anzeigte, beendete die Polizei die Autofahrt und veranlasste eine Blutprobe.

Sterzhausen - Unfallflucht auf dem Rewe-Parkplatz

Bei einer Kollision auf dem Rewe-Parkplatz in der Wittgensteiner Straße entstand an der Heckstoßstange eines grauen Hyundai Tucson ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Der SUV stand vorwärts in einer der Parkflächen. Mutmaßlich kam es bei einem Ein- oder Ausparkmanöver zu dem leichten Anstoß. Der Unfall passierte am Dienstag, 29. August, zwischen 15.50 und 16.30 Uhr. Derzeit gibt es keine Hinweise zum verursachenden Fahrzeug oder zu dessen Fahrer oder Fahrerin. Wer hat zur fraglichen Zeit ein Manöver beobachtet, bei dem es zum Zusammenstoß mit dem grauen SUV gekommen sein könnte? Wer hat ein typisches Unfallgeräusch gehört, in diesem Zusammenhang ein wegfahrendes Auto gesehen und kann Angaben zu diesem machen? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell