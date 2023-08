Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Betrunkener belästigte 15Jährige + Autoscheibe eingeschlagen + Positiver Test bei 70Jährigen + Elektrischer Weidezaun samt Solarmodul gestohlen + Verkehrsschild umgefahren

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf - Betrunkener belästigte 15Jährige

Die Polizei Stadtallendorf nahm einen alkoholisierten 26Jährigen vorübergehend fest, der am Bahnhof ein 15 Jahre junges Mädchen sexuell belästigte.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, 29. August, um etwa 17 Uhr am Bahnhof in Stadtallendorf. Der ihr unbekannte Mann kam einfach auf das Mädchen zu umarmte es und berührte es wiederholt unsittlich. Das Mädchen konnte sich dem Griff dann entziehen und verständigte umgehend die Polizei, die den Mann anschließend widerstandslos festnahm. Ein Alkotest des in Neustadt lebenden Mannes zeigte etwas über 1,5 Promille. Die Entlassung des 'Mannes erfolgte nach Entnahme der angeordneten Blutprobe. Die Polizei sucht noch Zeugen. Wer war zur Tatzeit noch am Bahnhof? Wem ist der Mann noch aufgefallen? Wer hat sein Verhalten gegenüber dem Mädchen gesehen? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Autoscheibe eingeschlagen

Als die Fahrerin am Dienstag, 29. August, um 13 Uhr, zu ihrem am Vortag um 17 Uhr abgestellten blauen Auto zurückkehrte, bemerkte sie das zerstörte hintere rechte Seitenfenster. Aus dem Auto fehlte nichts, sodass die Polizei derzeit von einer Sachbeschädigung ausgeht. Wer hat in der fraglichen Zeit in der Körnerstraße Beobachtungen gemacht, die mit dem geschilderten Geschehen im Zusammenhang stehen könnten? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - 70Jähriger leicht alkoholisiert und unter Medikamenteneinfluss am Steuer

Sie Polizei Stadtallendorf kontrollierte am Dienstag, 29. August, gegen 15.40 Uhr in der Stadt einen 70jährigen Autofahrer. Da es im Auto nach Alkohol roch, kam es zu einem Alkotest, der letztlich einen Wert von 0,54 Promille anzeigte. Da der im Ostkreis lebende Mann nach eigenen Angaben zudem, starke Medikamente einnimmt, veranlasste die Polizei zur Feststellung der Beeinträchtigung der Fahrtauglichkeit eine Blutprobe und untersagte die Weiterfahrt.

Mornshausen/Hommertshausen - Elektrischer Weidezaun samt Solarmodul gestohlen

Glücklicherweise ignorierten die auf der Weide grasenden acht Bullen den stromlosen Zaun, blieben brav und friedlich auf der Wiese und liefen nicht auf die nahe Landstraße 3042. Damit entstand über den Diebstahl des elektrischen Weidezaungeräts nebst stromlieferndem Solarmodul hinaus kein weiterer Schaden. Der Besitzer jedoch beklagt einen Schaden von 350 Euro. Der Diebstahl an der Viehweide, die sich an der L 3042 von Dautphetal Mornshausen nach Hommertshausen auf der rechten Seite hinter einer scharfen Kurve befindet, war zwischen 15 Uhr am Samstag und 14 Uhr am Sonntag, 27. August. Wer hat in dieser Zeit dort Personen und/oder Fahrzeuge gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg - Verkehrsschild umgefahren

Die Unfallstelle ist der Abzweig von der Landstraße 3088 (Verlängerung der Großseelheimer Straße stadtauswärts/Abzweig nach Kirchhain) zur Landstraße 3092 zum Uni-Klinikum. Auf der Spitze der dortigen Grünfläche befand sich ein Verkehrsschild, eine Warn- bzw. Leitbake. Am Montag, 28. August, um ca. 17.30 Uhr erhielt die Polizei die Meldung über das auf der Straße liegende Verkehrsschild. Tatsächlich fand die Polizei das offenbar durch einen Zusammenstoß abgebrochen Schild am linken Rand der "Abfahrt" Richtung Kirchhain. Kunststoffteile, mutmaßlich Teile eines Radkastens eines Autos, befanden sich am ursprünglichen Standort, dort jedoch mehr auf der zum Klinikum führenden L 3092. Weder steht eine Unfallzeit noch ein Unfallhergang fest. Mutmaßlich fuhr ein Fahrzeug über die Großseelheimer Straße (L 3088) stadtauswärts und kam dann am Abzweig nach rechts von der Straße ab. Oder der Fahrer entschloss sich verspätet, statt zum Klinikum weiter nach Kirchhain zu fahren, zog nach rechts rüber und kollidierte dabei mit dem Schild. Der Verursacher kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung. Wer hat den Unfall gesehen? Wo steht ein frisch unfallbeschädigtes Auto mit einem Schaden mutmaßlich an den Kunststoffteilen eines Radkastens. Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell