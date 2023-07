Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizei nimmt Dieb fest

Wegen mehrerer Delikte wird sich ein 18-Jähriger verantworten müssen, den die Polizei am Donnerstagabend festgenommen hat. Die Beamten waren gegen 19.30 Uhr alarmiert worden, weil der Tatverdächtige auf dem Balkon einer Wohnung in der Karlstraße gesichtet worden war. Dort versuchte er, über ein gekipptes Fenster in die Wohnräume zu gelangen. Als die Bewohner den Mann ansprachen, flüchtete dieser. Wenig später wurde über Notruf erneut ein Einbruch in Büroräumlichkeiten in der Bleicherstraße gemeldet. Als der Einbrecher von den Besitzern angesprochen wurde, kletterte er durch ein Fenster ins Freie und fuhr mit einem E-Bike, das er kurzerhand entwendete, davon. Polizeibeamte konnten den 18-Jährigen im Bereich der Freiherr-vom-Stein-Straße/Kuppelnaustraße mit dem gestohlenen Fahrrad antreffen und festnehmen. Wie sich bei den weiteren Ermittlungen herausstellte, hatte der Heranwachsende an dem Wohnhaus in der Karlstraße bereits am Mittwoch zwei weitere Fahrräder entwendet. Alle drei Fahrräder konnten die Beamten sicherstellen und an die rechtmäßigen Besitzer zurückgeben. Zudem kommt der 18-Jährige für einen Diebstahl aus einer Praxis in der Rudolfstraße in Betracht, bei dem am späten Donnerstagnachmittag Bargeld und eine EC-Karte abhandenkamen. Am selben Tag zeigte der Besitzer eines Wohnmobils beim Polizeirevier Ravensburg an, dass darin in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei Personen genächtigt und Geld gestohlen hatten. Die Polizisten trafen auch hier den 18-Jährigen zusammen mit einem Gleichaltrigen an. Bereits am Mittwochabend war das Duo in einer Garage in der Friedrichstraße aufgefallen, hatten dort jedoch offenbar nichts entwendet. Da der Tatverdächte die Beamten im Laufe der weiteren Maßnahmen beleidigte und bedrohte, wird er nun unter anderem wegen besonders schwerem Falls des Diebstahls, Beleidigung, Bedrohung und Hausfriedensbruch angezeigt. Sein Komplize muss sich ebenfalls wegen Hausfriedensbruch verantworten.

Ravensburg

Radfahrer bei Unfall verletzt

Gesichtsverletzungen hat sich ein 51-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 20 Uhr in der Tettnanger Straße zugezogen. Der Radler missachtete an der Einmündung mit der Federburgstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden 47-jährigen BMW-Fahrers, und kollidierte mit diesem. Durch den wuchtigen Zusammenstoß stürzte der 51-Jährige zu Boden und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am BMW entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro, am Fahrrad ein solcher in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Baienfurt

Trunkenheitsfahrt

Eine hilflose Lage nahmen Anwohner zunächst an, als sie am Donnerstag gegen 19.30 Uhr in der Heinrich-Heine-Straße einen 85-Jährigen am Steuer seines Wagens antrafen. Der Senior versuchte mehrmals, das Gaspedal zu betätigen, kam jedoch nicht vom Fleck. Einer hinzugerufenen Rettungswagenbesatzung gegenüber verhielt sich der 85-Jährige derart aggressiv, dass diese die Polizei zur Unterstützung hinzurief. Die Beamten stellten bei dem Senior deutlichen Alkoholgeruch fest, ein Test ergab weit über 1,1 Promille. Eine Blutentnahme in einer Klinik, die Beschlagnahme des Führerscheins und eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft waren die Folge für den 85-Jährigen.

Wangen

Unbekannter kollidiert mit Telefonmast

Ein unbekannter Fahrzeuglenker ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Röhrenmoos und Fünfers mit einem Telefonmast kollidiert. Ohne sich um den am Boden liegenden Masten und die tief hängenden Kabel zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro beziffert. Hinweise auf den Unbekannten oder dessen Fahrzeug, das im Frontbereich erheblich beschädigt sein dürfte, nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Wangen

Vorfahrt missachtet - ein Verletzter

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag kurz vor 19 Uhr im Kreuzungsbereich der Andreas-Rauch-Straße und Kühler Brunnen ereignet hat. Ein 51 Jahre alter Lenker eines Nissan war in Richtung Prassbergstraße unterwegs und übersah den von rechts kommenden 56-jährigen Fahrer eines VW Crafter. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der 51-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht, der 56-Jährige blieb unverletzt.

Wangen

Großes Feuerwehr-Aufgebot nach Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall auf der A 96 im Herfatzer Tunnel hat am Donnerstag kurz nach 17.30 Uhr für ein großes Aufgebot an Feuerwehrfahrzeugen gesorgt. Ein 30-jähriger Mercedes-Fahrer war in Richtung München unterwegs und erkannte zu spät, dass ein 22-jähriger Vorausfahrender wegen der Geschwindigkeitsbeschränkung sein Tempo verlangsamte. Er fuhr dem VW Transporter auf. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt rund 15.000 Euro beziffert. Durch die Kollision im Tunnel löste der Feueralarm aus. Insgesamt zehn Fahrzeuge mit über 50 Wehrleuten der Freiwilligen Feuerwehren Wangen, Amtzell und Leupolz fuhren an, konnten jedoch zeitnah wieder abrücken.

