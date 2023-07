Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Hettingen

Unfall nach gefährlichem Überholmanöver

Auf ein gefährliches Überholmanöver, das am Mittwochnachmittag einen Verkehrsunfall auf der K 8201 zur Folge hatte, folgen nun strafrechtlich Ermittlungen des Polizeireviers Sigmaringen. Ein bislang unbekannter Audi-Fahrer überholte auf dem Streckenabschnitt zwischen Inneringen und Feldhausen gegen 16.30 Uhr eine Fahrzeugkolonne aus mehreren Pkw und einem Lkw, obwohl ihm ein in Richtung Inneringen fahrender Skoda-Lenker entgegenkam. Der 27 Jahre alte Skoda-Fahrer musste aufgrund dessen nach rechts auf das Bankett ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Der 27-Jährige geriet hierbei mit seinem Wagen ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Während glücklicherweise niemand verletzt wurde, entstand an seinem Skoda ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Unfallwagen. Der bislang unbekannte Audi-Lenker, der mit einem weißen Q5 unterwegs gewesen sein soll, setzte seine Fahrt jedoch offensichtlich unbeeindruckt fort und flüchtete. Hinweise auf den Unfallverursacher sowie dessen Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Versuchte Einbrüche in Gartenlauben

Ohne Erfolg blieben zwei Einbruchsversuche in einer Schrebergartenanlage in der Badstraße. Unbekannte hebelten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an zwei Gartenlauben die Vorhängeschlösser auf, machten bei ihrer Tat nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch keine Beute. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des Einbruchsversuchs und nimmt Hinweise auf die Täter unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Pfullendorf

Autofahrerin kommt von Straße ab

Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen ist am Freitag gegen 3 Uhr eine 18 Jahre alte Autofahrerin an der Einmündung Sägadern/Römerstraße. Der Wagen der Fahranfängerin kollidierte mit einer Gartenmauer, wobei die 18-Jährige leichte Verletzungen davontrug. Ein Rettungsdienst brachte sie zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Ihr Beifahrer blieb derweil unverletzt. An dem Seat entstand durch den Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

