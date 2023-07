Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Brochenzell

E-Bikes aus Tiefgarage gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte Diebe haben sich am Dienstag zwischen 11.45 Uhr und 13.30 Uhr Zutritt zu einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Ettenkircher Straße verschafft und daraus mehrere E-Bikes gestohlen. Von einem Stellplatz wurden gesicherte Pedelecs des Typs Cube Reaction Hybrid Pro und Giant Fathom E+ 1Pro sowie die dazugehörigen Schlösser, Ladegeräte und Fahrradhelme mitgenommen. Aus dem Kellerflur stahlen die Unbekannten zudem ein verschlossenes E-Bike der Marke Trek Powerfly 4. Der Diebstahlschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern sowie dem Verbleib der Räder geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9432-0 bei der Polizei zu melden.

Langenargen

Auffahrunfall fordert Sachschaden

Bei einem Auffahrunfall am Mittwoch gegen 20.15 Uhr auf der Auffahrt zur Bundesstraße 31 bei Oberdorf entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Ein 34 Jahre alter BMW-Fahrer hatte nicht erkannt, dass die vorausfahrenden Verkehrsteilnehmer verkehrsbedingt anhalten mussten und fuhr aus Unachtsamkeit auf den Wagen eines 19-Jährigen auf. Verletzt wurde niemand.

Deggenhausertal

Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz

Bei einem Sturz am Mittwoch gegen 13.45 Uhr auf der K 7754 zwischen Schoren und Wendlingen hat sich ein 23-jähriger Motorradfahrer verletzt. Der Zweiradfahrer fuhr von Harresheim in Richtung Wendlingen und geriet in einer unübersichtlichen Rechtskurve in den Grünstreifen. Beim Bremsen verlor er die Kontrolle über seine Maschine, stürzte und schlitterte einen kleinen Abhang hinab, wo er zum Liegen kam. Er hatte Glück im Unglück und wurde eher leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Der Sachschaden an seinem Motorrad, das abgeschleppt werden musste, wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Markdorf

Kurve geschnitten - Unfall

Weil er eine Kurve geschnitten hat, verursachte ein 45-jähriger Autofahrer am Mittwoch gegen 14.30 Uhr in der Rudolf-Diesel-Straße einen Verkehrsunfall. In einer scharfen Linkskurve kam er auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem entgegenkommenden Wagen eines 21-Jährigen zusammen. Insgesamt entstand rund 7.000 Euro Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Deggenhausertal

Vorfahrtsunfall

Mehrere verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 22.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 17 Uhr auf der L 204 bei Roggenbeuren ereignet hat. Eine 38 Jahre alte VW-Fahrerin wollte von Urnau kommend nach links in Richtung Roggenbeuren abbiegen und übersah dabei eine aus Wittenhofen nahende 33-jährige Seat-Lenkerin. Im Einmündungsbereich kollidierte die Vorfahrtsberechtigte mit dem Heck des VW, wurde nach links abgewiesen und stieß im weitere Verlauf mit dem VW Golf einer 25-Jährigen zusammen. Alle drei Unfallbeteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden.

