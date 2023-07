Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 26.07.2023

Sigmaringen / Landkreis Sigmaringen (ots)

Tatverdächtiger wegen mehrerer Straftaten in Untersuchungshaft

Wegen mehrerer Straftaten ermittelt die Ermittlungsgruppe Asyl des Polizeireviers Sigmaringen gegen einen 22 Jahre alten Tatverdächtigen, der sich nun in Untersuchungshaft befindet. Dem bisherigen Stand der Ermittlungen zufolge beging der Mann in den vergangenen Wochen insbesondere Laden- und Fahrraddiebstähle im Raum Sigmaringen und richtete hierdurch einen Sachschaden von noch unklarer Gesamtsumme an. Die laufenden Ermittlungen, in deren Zusammenhang rund drei Dutzend Delikte unterschiedlicher Art auf eine mögliche Beteiligung des 22-Jährigen hin überprüft werden, sind noch nicht abgeschlossen. Auf Antrag der Staatanwaltschaft Hechingen erließ das zuständige Amtsgericht einen Haftbefehl gegen den marokkanischen Staatsangehörigen. Nach seiner Festnahme am Dienstagnachmittag wurde der Tatverdächtige heute einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der 22-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Erster Staatsanwalt Ronny Stengel, Tel. 07471/944-0

Polizeihauptkommissar Christian Sugg, Tel. 0751/803-1010

Eine unserer Meldungen in diesem Zusammenhang vom 14.07.2023: Link Presseportal: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5558635

Sigmaringen

Beim Fahrraddiebstahl erwischt Von einer Zivilstreife beim Fahrraddiebstahl erwischt wurden ein 24-Jähriger sowie sein bislang unbekannter Begleiter am späten Donnerstagvormittag in der Hohenzollernstraße. Die Streife war auf das Duo aufmerksam geworden, als dieses an einem Gebüsch zugange war. Bei der Ansprache durch die Beamten flüchteten die beiden Männer unmittelbar, nach kurzer Verfolgung gelang es jedoch, den 24-Jährigen vorläufig festzunehmen. Bei einer Nachschau im Gebüsch kamen zwei Fahrräder der Marke Cube zum Vorschein, die von den Tatverdächtigen offenbar dort versteckt worden waren. Noch während der Sachverhaltsabklärung meldete sich die Besitzerin eines der Fahrräder beim Polizeirevier, um dessen Diebstahl im Bereich des Krankenhauses anzuzeigen. Das zweite Fahrrad, welches mutmaßlich ebenfalls dort gestohlen wurde, konnte bislang nicht zugeordnet werden. Die Polizei bittet die Besitzerin oder den Besitzer des schwarzen Cube-Trekkingrades, das mit roten und weißen Elementen verziert ist, sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/1040 zu melden. Der 24-Jährige wird wegen besonders schweren Falls des Diebstahls angezeigt, ebenso laufen die Ermittlungen zur Identifizierung seines Mittäters.

