Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Dieb entwendet Pedelecs

Zwei Elektrofahrräder der Hersteller Cube (Farbe schwarz/silber) und Ghost (Farbe schwarz) hat ein unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, an der Ecke Friedenstraße/Allmandstraße gestohlen. Beide Pedelecs, die einen Wert von mehreren tausend Euro haben, waren mit einem Schloss an einen Bauzaun gekettet. Hinweise zum Verbleib der Fahrräder nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Weingarten

Hochwertiges Pedelec gestohlen

Ein Elektrofahrrad der Marke Specialized haben Unbekannte am Dienstagabend zwischen 20.50 Uhr und 23 Uhr am Fahrradständer am Bahnhaltepunkt BOB gestohlen. Die Diebe nahmen das Fahrrad samt des massiven Faltschlosses, mit dem es angebunden war, mit. Eine Polizeistreife stellte bei der Anzeigenaufnahme zwei weitere Schlösser am Fahrradständer fest, die beschädigt waren und bittet daher Zeugen oder weitere Geschädigte, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Baienfurt

Frontalkollision fordert einen Verletzten

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde ein 25-Jähriger am Dienstag gegen 17.30 Uhr, als er auf der L 317 mit seinem BMW frontal mit einem Lkw zusammengestoßen ist. Der 25-Jährige war von Unterankenreute in Richtung Weingarten unterwegs und überholte, Zeugen zufolge, auf der unübersichtlichen und kurvenreichen Strecke mehrmals riskant. Im Waldstück vor Neuhaselhaus verlor der BMW-Fahrer mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen und geriet auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte er mit dem Lkw eines ordnungsgemäß entgegenkommenden 52-Jährigen. Dieser konnte trotz eines Ausweichversuchs eine Kollision nicht verhindern. Während der Lkw-Fahrer unverletzt blieb, brachte ein Rettungsdienst den leichtverletzten 25-jährigen Unfallverursacher in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf rund 50.000 Euro beziffert. Sowohl der BMW als auch der Lkw mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die Landesstraße bis gegen 20.15 Uhr voll gesperrt. Die Polizei ermittelt gegen den 25-Jährigen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und beschlagnahmte sowohl den BMW als auch den Führerschein des Mannes. Zeugen oder weitere Geschädigte, die durch die Fahrweise des 25-jährigen BMW-Lenkers gefährdet wurden, mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten melden.

Bad Waldsee

Radfahrer beschädigt Wohnanhänger und haut ab

Auf rund 3.000 Euro wird der Sachschaden an einem Wohnanhänger beziffert, den ein bislang unbekannter Fahrradfahrer am Dienstag kurz nach 15.30 Uhr in der Bahnhofstraße touchiert hat. Der Fahrzeugverkehr rollte zu dieser Zeit nur stockend, weshalb der Unbekannte mit seinem Fahrrad rechts an der Kolonne vorbeifuhr. Dabei streifte er mit dem Fahrrad den Wohnhänger eines 32-Jährigen. Als dieser die Polizei zur Unfallaufnahme verständigen wollte, gab der Radfahrer Gas und fuhr in Richtung Steinenberger Straße weg. Der südländisch aussehende Unbekannte trug eine rote Basecap sowie einen blauen Pullover und war etwa 35 bis 40 Jahre alt. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt der Polizeiposten Bad Waldsee unter Tel. 07524/4043-0 entgegen.

Wangen

Polizeibeamte bei Verkehrskontrolle angegriffen

Zwei Polizeibeamte sind am Dienstag gegen 19.45 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in der Lindauer Straße von einem Unbeteiligten angegriffen worden. Der 37-Jährige störte die Kontrolle, beleidigte die Beamten aufs Übelste und schlug unvermittelt auf einen Polizisten ein. Die Streifenbesatzung musste Pfefferspray einsetzen und nahm den 37-Jährigen vorläufig fest. Gegen die Festnahme wehrte sich der Mann weiter, indem er versuchte, die Beamten mit Fußtritten zu verletzen und beschädigte dabei den Streifenwagen mit einem Tritt. Währenddessen beleidigte er die Polizisten fortwährend mit üblen Ausdrücken. Der 37-Jährige musste die Nacht in der Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen und wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

Argenbühl

Fahrzeug übersehen - Unfall

Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro hat ein Verkehrsunfall auf der K 8012 am Dienstag kurz nach 7.30 Uhr gefordert. Ein 77 Jahre alter Sprinter-Fahrer war von Aufreute in Richtung Davids unterwegs und übersah an der Kreuzung mit der K 8044 den Kia eines Vorfahrtsberechtigten 67-Jährigen. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der Sprinter derart beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

