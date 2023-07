Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: POL-Einsatz: Gabelstapler versinkt im Wasser

Kressbronn / Bodensee / Bodenseekreis (ots)

Am heutigen Vormittag, 25. Juli 2023, kam es zu einem Betriebsunfall an einer Slipanlage bei Kressbronn. Der Fahrer wollte mit seinem Gabelstapler einen Ponton zu Wasser lassen. Dabei rechnete der Mann beim Heranfahren aber nicht mit dem rutschigen Boden der schrägverlaufenden Slipanlage. Als sein Stapler diesen gefährlichen Bereich erreichte, gab es kein Halten mehr. Das Fahrzeug rutschte unkontrolliert ins Wasser. Der Fahrer konnte sich noch mit einem Sprung von seinem Gefährt retten. Das Fahrzeug sank jedoch und blieb auf 5 Meter Tiefe im Wasser liegen. Während des Abrutschens touchierte der Gabelstapler ein festgemachtes Motorboot, an dem ein geringer Schaden entstand. Insgesamt beläuft sich der Schaden am Stapler allerdings auf ca. 55.000 EUR. Betriebsstoffe traten nach derzeitigen Erkenntnissen nicht aus. Die Feuerwehr hatte vorsorglich eine Ölsperre verlegt. Der Gabelstapler wurde im Laufe des Nachmittags geborgen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell