Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Polizisten schnappen mutmaßlichen Fahrer nach Unfallflucht

Wesel (ots)

Es begann am Dienstag gegen 15.35 Uhr mit einem vergleichsweise harmlosen Einsatz. Ein Polizist und seine Kollegin erhielten den Auftrag, zu einem "leichten" Verkehrsunfall an der Straße Im Kathenbusch / Bislicher Straße zu fahren. Dort sollte es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem LKW gekommen sein. Der Radfahrer habe einen Schock und sei ansonsten unverletzt.

Doch als die Streifenwagenbesatzung eintraf, mussten sie feststellen, dass der 18-jährige Weseler durchaus verletzt war und von dem Fahrer des LKW sowie von seinem Beifahrer jede Spur fehlte.

Der junge Mann war in Begleitung seiner Mutter gewesen. Gemeinsam hatten sie mit den Rädern die Bislicher Straße in Richtung Bislich befahren und wollten nach links in die Straße Im Kathenbusch abbiegen. In Höhe der Einmündung fuhr dann der unbekannte Fahrer des LKW aus der Einmündung heraus und es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 18-Jährige stürzte.

Der Fahrer des LKW und dessen Beifahrer blieben kurz an der Unfallstelle, entfernten sich dann jedoch vor Eintreffen der Beamten zu Fuß.

Sowohl die Mutter als auch ihr Sohn konnten beide gut beschreiben, so dass die Beamten sofort eine Fahndung auslösten.

Während der Beifahrer schließlich zur Unfallstelle zurückkam und angab, den Fahrer nicht zu kennen, schnappten eine Polizistin und ihr Kollege den Flüchtigen am Ziegelleiweg. Die Beschreibung traf eindeutig auf den 25-jährigen Gelsenkirchener zu. Doch der behauptete, sein Beifahrer sei gefahren.

Während die Mutter und ihr verletzter Sohn sich sicher waren, dass es sich hierbei um den Fahrer handelte, erhielten die Polizisten eine weitere Bestätigung durch eine Anwohnerin, die nach draußen gelaufen war, als sie den Knall gehört hatte.

Unabhängig von den Beteiligten erklärte sie, der Gelsenkirchener sei als Fahrer aus dem Fahrzeug ausgestiegen und von der Unfallörtlichkeit weggelaufen. Sein Beifahrer war ihm gefolgt und hätte auf den 25-Jährigen eingeredet. Der 23-jährige Düsseldorfer hätte sogar versucht, den Fahrer zur Unfallstelle zurückzuziehen. Als dieser keine Anstalten machte, sei der Beifahrer alleine zurückgelaufen.

Während den 18-jährigen Radfahrer ein Rettungswagen in ein Krankenhaus brachte, nahmen die Beamten den Fahrer mit zur Wache Wesel. Ein Drogenvortest verlief nämlich positiv und das zog eine Blutentnahme nach sich. Zudem fanden die Polizisten heraus, dass der 25-Jährige gar keinen Führerschein hat.

Aufgrund seiner Behauptung, nicht gefahren zu sein, stellten sie den LKW, einen Iveco Van, und seine Oberbekleidung sicher.

Um 18.20 Uhr erschien der Gelsenkirchener dann freiwillig auf der Wache. Er erklärte, doch gefahren zu sein.

Weitere Zeugen, die Beobachtungen zu dem Unfall gemacht haben, wenden sich bitte telefonisch an die Polizei in Wesel, Telefon 0281 / 107-0.

AM

