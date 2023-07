Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Cannabispflanzen sichergestellt

Die Rauschgift-Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Friedrichshafen hat am Montag in der Wohnung eines 56-Jährigen in Kluftern mehrere Cannabis-Pflanzen sichergestellt. Ein Zeuge war auf ein verdächtiges Gewächs auf dem Balkon des Mannes aufmerksam geworden und hatte die Ermittler auf dessen Spur gebracht. Bei einer Durchsuchung trafen die Beamten auf mehr als ein Duzend der illegalen Pflanzen, die zum Teil auf dem Balkon, teils auch in Indoor-Zelten standen. Der 56-Jährige wird nun wegen unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Friedrichshafen

Scheiben eingeworfen

Bislang Unbekannte haben am Montagabend gegen 23.45 Uhr mehrere Scheiben eines Restaurants in der Schanzstraße mit Steinen eingeworfen. Der Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise.

Oberteuringen

Unfallverursacher hinterlässt hohen Sachschaden - Zeugen gesucht

Nachdem ein Unbekannter zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall hohen Sachschaden angerichtet hat und im Anschluss einfach geflüchtet ist, ermittelt die Polizei Friedrichshafen und sucht Zeugen. Der Verantwortliche streifte einen am Fahrbahnrand der Bachäckerstraße geparkten Fiat 500, wodurch mehrere Eindellungen und Streifspuren an der Wagen-Seite entstanden. Ohne sich um den Sachschaden zu kümmern, der auf rund 15.000 Euro beziffert wird, suchte der Unfallverursacher das Weite. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Fahrzeug des Flüchtigen um ein landwirtschaftliches Fahrzeug handeln könnte. Personen, die zwischen 14.45 Uhr und 4.45 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Tettnang

Zusammenstoß mit Gegenverkehr

Am Montag gegen 14.30 Uhr sind in der Dorfstraße in Hiltensweiler zwei Autos zusammengestoßen. Eine 35 Jahre alte Skoda-Fahrerin war in Richtung Lindau unterwegs und geriet zu weit auf die Gegenfahrbahn. In der Folge kollidierte der Wagen mit dem entgegenkommenden VW eines 44-Jährigen. Die Unfallbeteiligten zogen sich den bisherigen Erkenntnissen zufolge eher leichte Verletzungen zu. Am Pkw der Frau entstand bei dem seitlichen Zusammenstoß rund 5.000 Euro, am Passat etwa 8.000 Euro Sachschaden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Eriskirch

In Obstplantage gefahren - Fahrer nicht fahrtüchtig

Nach einem Verkehrsunfall am Montag gegen 23 Uhr auf der K 7722 bei Bürgermoos ermittelt die Polizei Friedrichshafen gegen den 20-jährigen Verursacher. Dieser war mit seinem Opel in den Grünstreifen geraten, verlor in der Folge die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr in die angrenzende Obstplantage, wo er zum Stehen kam. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht einer aktuellen Drogenbeeinflussung und einer deutlichen Alkoholisierung. Nachdem eine Atemalkoholmessung über 1,1 Promille ergab, musste der junge Mann die Polizisten in eine Klinik begleiten und zwei Blutproben abgeben. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, seinen Führerschein musste der 20-Jährige noch an Ort und Stelle abgeben. Insgesamt entstand an Pkw und Obstplantage Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro.

Überlingen

Reisetasche aus Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Wie erst jetzt bei der Polizei bekannt wurde, hat ein Dieb am vergangenen Freitag zwischen 17 Uhr und 17.40 Uhr eine schwarze Lederreisetasche aus einem unverschlossenen Pkw gestohlen, der auf dem Parkplatz des "La Piazza" in der Lippertsreuter Straße geparkt stand. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 an die Polizei Überlingen zu wenden.

Bermatingen

Polizei stoppt betrunkenen Radfahrer

Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr kommt auf einen 51-jährigen Mann zu, den Beamte des Polizeireviers Überlingen am Dienstagmorgen gegen 0.45 Uhr in Bermatingen gestoppt haben. Die Polizisten waren auf die Schlangenlinienfahrt des Pedelec-Lenkers aufmerksam geworden. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Radlers, der sichtlich Schwierigkeiten hatte, sich auf dem Zweirad zu halten, wurde schnell dessen Alkoholisierung deutlich. Weil die Atemalkoholmessung den Verdacht erhärtete und über zwei Promille anzeigte, musste der 51-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben und hat nun mit einer Anzeige rechnen. Weiterfahren durfte er nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell