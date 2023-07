Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Pedale verwechselt - Unfall

Das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt hat eine 47-jährige Frau am Dienstag gegen 15 Uhr in der Bodelschwingstraße. Beim Rangieren passierte das Unglück, woraufhin der Toyota ungewollt beschleunigte. Der Wagen durchbrach ein Stahltor des angrenzenden Grundstücks und kam an der Fassade des Wohnhauses zum Stehen. Die 47-jährige Unfallverursacherin zog sich eine Gehirnerschütterung zu und musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Am Pkw dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, der auf etwa 15.000 Euro geschätzt wird. An Wohnhaus und Tor wird der Sachsachaden auf insgesamt rund 6.000 Euro geschätzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Toyota.

Friedrichshafen

Zusammenstoß fordert Sachschaden

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Schwabstraße/Ekkehardstraße. Eine 62 Jahre alte VW-Fahrerin war auf der Schwabstraße in Richtung Mühlöschstraße unterwegs und missachtete an der Kreuzung zur Ekkehardstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden Audi-Fahrers. Die Autos stießen zusammen, wobei am VW rund 5.000 Euro und am Audi etwa 2.000 Euro Sachschaden entstand. Die Unfallverursacherin als auch der 26-jährige Audi-Fahrer kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Friedrichshafen

Radfahrer kollidiert mit Pkw

Beim Zusammenstoß mit einem Pkw am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr in der Eckenerstraße hat sich ein 25-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt. Der Mann war mit seinem Rad entgegen der Fahrtrichtung und verkehrswidrig auf dem Gehweg unterwegs. Ein aus dem Parkhaus ausfahrender 29-jähriger Opel-Lenker erkannte den Zweiradfahrer aufgrund eingeschränkter Sicht nicht und erfasste den Mann. Der 25-Jährige stürzte und musste zur ambulanten Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Der Gesamtsachschaden fällt mit wenigen hundert Euro eher gering aus. Beide müssen nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.

Oberteuringen

Nach Parkrempler geflüchtet

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Raiffeisenstraße ermittelt die Polizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Ein Unbekannter hatte am Dienstag zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr einen geparkten BMW mutmaßlich beim Ausparken an der hinteren linken Seite touchiert und im Anschluss das Weite gesucht, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Hefigkofen

Verkaufsautomat aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Auf Getränke und Snacks hatte es am Dienstag gegen 23.45 Uhr ein unbekannter Dieb in einem Verkaufsautomaten in der Maybachstraße abgesehen. Der Täter brach die Scheibe des Automaten mit brachialer Gewalt auf, flüchtete schnellen Schrittes mit diversem Inhalt in Richtung Benzstraße und verlor dabei augenscheinlich einen Großteil seiner Beute. Ein Zeuge war auf das Geschehen aufmerksam geworden und verständigte die Polizei. Die umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Täter führte jedoch nicht zu dessen Ergreifung . Wie hoch der hinterlassene Sachschaden ist, kann aktuell nicht beziffert werden. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Personen, die sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Überlingen

Autofahrerin nimmt Radler die Vorfahrt

Eher leichte Verletzungen hat sich ein 17 Jahre alter Pedelec-Fahrer zugezogen, nachdem er am Dienstag gegen 9.45 Uhr in der Jakob-Reutlinger-Straße von einem Pkw erfasst wurde. Die 29-jährige Peugeot-Fahrerin war in Richtung Aufkircher Straße unterwegs und missachtete an der Einmündung der Straße "Im Amann" die Verfahrt des von rechts kommenden Radlers. Der Jugendliche kollidierte mit der rechten Frontstoßstange und kam zu Fall. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur Untersuchung in eine Klinik. Die Beamten bemerkten bei der Überprüfung des Wagens der Verursacherin, dass die Vorderreifen zum großen Teil bis auf die Gewebestruktur abgefahren waren. Aufgrund der erheblichen Mängel untersagten die Polizisten die Weiterfahrt mit dem Auto und leiteten zudem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die 29-Jährige und den Fahrzeughalter ein.

Überlingen

Parkrempler - Unfallgegner außer Rand und Band

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf einem Wohnmobil-Stellplatz in der Kurt-Hahn-Straße ermittelt die Polizei Überlingen gegen den in Rage geratenen Unfallgeschädigten. Ein 70-jähriger Wohnmobil-Fahrer hatte beim rückwärtigen Einparken versehentlich das abgestellte Mobil eines 54-Jährigen touchiert und dabei Sachschaden angerichtet. Dieser reagierte ohne Verständnis für das Missgeschick seines Gegenübers und soll ihn daraufhin wiederholt beleidigt haben. Auch die hinzugerufene Polizeistreife hatte alle Mühe, den 54-Jährigen zu beruhigen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Beleidigung zu.

Hagnau

Kontrollen in der Fußgängerzone - Polizei stoppt Radfahrer

Nachdem Beamte des Polizeipostens Meersburg am Dienstag um die Mittagszeit den Radverkehr in der Seestraße näher unter die Lupe genommen haben, müssen zahlreiche Radfahrer mit Konsequenzen rechnen. In nur etwa 45 Minuten hatten die Polizisten insgesamt 17 Zweiradfahrer vom Sattel gebeten, die Verkehrswidrig in der Fußgängerzone fuhren. Die Folge für die Verkehrssünder: Ein Verwarngeld in Höhe von 25 Euro.

