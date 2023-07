Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Pfullendorf

Schaukel gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Wegen Diebstahls ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf, nachdem Unbekannte in den vergangenen zwei Wochen offensichtlich eine Schaukel im Seepark gestohlen haben. Personen, die Hinweise auf den Verbleib der Vogelnestschaukel oder die möglichen Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden. Der Wert der Schaukel beläuft sich auf einen vierstelligen Eurobetrag.

Pfullendorf

Arbeitsunfall

Bei einem Arbeitsunfall in einer Werkshalle in der Heiligenberger Straße hat sich am Dienstagvormittag ein 50 Jahre alter Arbeiter mehrere Finger an einer automatischen Sägemaschine abgetrennt. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten zur ärztlichen Behandlung in ein Klinikum. Der Polizeiposten Pfullendorf hat derweil die Ermittlungen zum Unfallhergang und dessen Ursache aufgenommen.

