Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Schwenningen

Mann bei Arbeitsunfall leicht verletzt

Bei einem Arbeitsunfall am Mittwochnachmittag hat sich ein 24-Jähriger leichte Verletzungen zugezogen. Auf einem Privatgelände in der Bergstraße wollte der Mann den Motor eines Radladers reparieren, als sich dieser in Bewegung setzte. In der Folge wurde das Bein des 24-Jährigen zwischen dem Lader und einer Palette eingeklemmt. Ein Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.

Sigmaringen

Auto zerkratzt

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Mühlstraße einen VW Touran auf noch nicht näher bekannte Art und Weise zerkratzt. Der hierdurch verursachte Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen der Sachbeschädigung und nimmt Hinweise von Personen, welche die Tat möglicherweise beobachtet haben, unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Pfullendorf

Unfallflucht

Beim Vorbeifahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer im Laufe des Mittwochs an einem Opel den Seitenspiegel abgefahren. Der Wagen war zwischen 6.45 Uhr und 17.30 Uhr in der Paul-Heilig-Straße abgestellt. Der Unfallverursacher fuhr nach der Kollision einfach davon, ohne sich um den Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags zu kümmern. Hinweise auf den Unbekannten nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 entgegen. Dieser hat ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell