FW Oelde: Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person auf der A2. PKW fährt unter das Heck eines LKW.

Am frühen Dienstagmorgen kam es auf der A2 in Oelde zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Ein 62-Jähriger Fahrer eines VW Caddy aus Rheinland-Pfalz, fuhr gegen 4:50 Uhr aus unbekannter Ursache in das Heck eines in den Niederlanden zugelassen Sattelzugs. Dabei schob sich der Caddy bis zur B-Säule unter das Heck des LKW und verkeile sich dort. Der Fahrer des Sattelzugs brachte sein Fahrzeug auf dem Seitenstreifen zum Stillstand. Die Leitstelle Warendorf wurde zunächst durch einen automatisierten Notruf (e-Call) über den Unfall informiert und alarmierte die Kräfte der Feuerwehr Oelde, zwei Rettungswagen und ein Notarzt zur Unfallstelle. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Fahrer des Caddys sein Fahrzeug nicht selbstständig verlassen konnte, da Armaturenbrett und Lenkrad durch den Unfall weit ins Fahrzeug gedrückt wurden. Mit hydraulischem Rettungsgerät wurde eine große Seitenöffnung geschaffen, indem die Fahrertür und die B-Säule entfernt wurden. Durch vorsichtiges Absenken des Fahrersitzes konnte der Fahrer schließlich aus seiner misslichen Lage befreit und mit einem Spineboard aus dem Fahrzeug gehoben werden. Trotz des heftigen Aufpralls auf das Heck des LKW, wurde der Fahrer nur mit leichten Verletzungen in das St. Elisabeth Hospital nach Gütersloh gebracht. Für die Maßnahmen an der Unfallstelle wurden zwei Spuren der A2 in Richtung Hannover bis 6:20 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr Oelde war mit drei Fahrzeugen und zwölf Kräften im Einsatz.

