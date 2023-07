Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Vier Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Inzigkofen / Landkreis Sigmaringen (ots)

Vier verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 12.45 Uhr auf der B 313 zwischen Vilsingen und Inzigkofen ereignet hat. Die 53-jährige Fahrerin eines Mercedes wollte aus Richtung des Weilers Pault auf die Bundesstraße einbiegen und übersah hierbei einen VW, der aus Richtung Vilsingen kam. In der Folge kollidierten die beiden Pkw, der VW wurde mehrere Meter von der Straße abgewiesen. Während die Unfallverursacherin und zwei Mitfahrer im VW vermutlich eher leicht verletzt wurden, erlitt der 62 Jahre alte VW-Lenker schwerere Verletzungen. Rettungsdienste brachten die Unfallbeteiligten zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war auch die Feuerwehr vor Ort ein Einsatz. Die Fahrbahn blieb während der Unfallaufnahme bis gegen 14.30 Uhr voll gesperrt.

