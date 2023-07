Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Arbeiter gehen aufeinander los

Beim Abbau des Rutenfests sind am Mittwoch gegen 14.30 Uhr zwei 21 und 40 Jahre alte Arbeiter in der Franz-Stapf-Straße aneinandergeraten. Im Laufe der Auseinandersetzung schlug der Ältere seinem Kontrahenten mit einer Eisenstange gegen das Bein und verpasste diesem mehrere Schläge gegen den Kopf. Der 21-Jährige trug leichte Verletzungen davon. Gegen den 40-Jährigen ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.

Weingarten

Vorfahrt missachtet

Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro ist am Mittwoch gegen 16 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung der Aulendorfer mit der Danziger Straße entstanden. Ein 26-jähriger Dacia-Lenker übersah beim Linksabbiegen den Mercedes einer entgegenkommenden 38-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand.

Berg

Moped-Fahrerin übersehen - Unfall

Leichte Verletzungen hat eine 16-jährige Fahrschülerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 12 Uhr in der Ravensburger Straße erlitten. Eine 65-jährige VW-Fahrerin wollte von der Wilhelm-Gindele-Straße in die Ravensburger Straße einbiegen und übersah dabei die Jugendliche mit ihrem Leichtkraftrad. Bei der Kollision stürzte das Mädchen, ein Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro beziffert.

Amtzell

Ruhestörung - Polizei beschlagnahmt Musikbox

Offenbar unbelehrbar waren zwei 20-Jährige, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erheblichen Lärm verursacht haben. Die Polizei wurde gegen 1.30 Uhr verständigt, weil das Duo in einer Bushaltestelle in der Wangener Straße laut Musik hörte und Flaschen zerschlug. Der Anweisung, die Musik abzustellen und die Bushaltestelle zu verlassen, kam das aggressive Duo nur zögerlich nach. Nur wenig später meldete erneut ein Anrufer Lärm vom Parkplatz der Grundschule. Die Beamten trafen die beiden 20-Jährigen abermals bei lauter Musik an und beschlagnahmten die Musikbox. Damit schienen die beiden Männer jedoch nicht einverstanden zu sein und versuchten, den Beamten die Box wegzunehmen, was jedoch misslang. Die Polizisten sprachen dem Duo einen Platzverweis aus. Die beiden 20-Jährigen müssen nun mit einem Bußgeld rechnen.

Achberg

Spiegelstreifer - Polizei sucht beteiligten Lkw-Fahrer

Die Spiegel zweier Lkw haben sich am Mittwoch gegen 17 Uhr auf der L 2374 zwischen Achberg und Neuravensburg gestreift. Während der 44-jährige Fahrer eines der beteiligten Lkw anhielt, fuhr der andere Beteiligte in Richtung Achberg weiter. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Hinweise zum Lkw, bei dem der linke Außenspiegel beschädigt sein dürfte, oder dessen Fahrer, nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

