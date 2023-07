Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Nicht auf Betrugsversuch hereingefallen

Einen Betrugsversuch sofort durchschaut hat ein 84-jähriger Mann, dessen Ehefrau erstmals am Mittwoch von einer unbekannten Telefonnummer über WhatsApp kontaktiert wurde. Eine angebliche Tochter gab in der bekannten Masche vor, eine neue Handynummer zu besitzen und nun Geld für eine Überweisung zu benötigen. Der Mann ließ sich zum Schein auf die Konversation ein und konnte hierbei die Bankverbindung in Erfahrung bringen, auf die er das Geld per Echtzeitüberweisung transferieren sollte. Dies tat der 84-Jährige nicht, sondern schaltete die Polizei ein. Diese ermittelt nun wegen des Betrugsversuchs und prüft hierbei auch, ob zu der Bankverbindung Empfängerdaten ermittelt werden können. Die Polizei weist abermals auf die vielfältigen Telefonbetrugsmaschen hin. Weitere Infos dazu und zu weiteren Kriminalitätsformen im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Meckenbeuren

Trunkenheitsfahrt

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand ein 56-jähriger Pkw-Lenker, auf den eine Streife des Polizeireviers Friedrichshafen am späten Donnerstagabend in Meckenbeuren aufmerksam wurde. Als die Beamten das Fahrzeug kontrollieren wollten, gab der Fahrer Gas und versuchte, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit im Ortsgebiet zu flüchten. Schließlich hielt der 56-Jährige in einem Hofraum an. Ein daraufhin bei ihm durchgeführter Alkoholvortest ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 2,6 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, außerdem musste er seinen Führerschein abgeben. Er gelangt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Meckenbeuren

Mülleimerbrand

Zu einem brennenden Mülleimer wurden die Feuerwehr und die Polizei am Donnerstagmittag kurz nach 12.30 Uhr an die Jugendhütte beim Skatepark gerufen. Aus bislang nicht geklärter Ursache hatte der Abfall in dem Behältnis zu brennen begonnen. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen, sodass nur geringer Sachschaden entstand.

Überlingen

In Gartenlaube eingebrochen

Ein unbekannter Täter brach in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage am Laubenweg ein. Er schlug dazu ein Fenster ein und konsumierte im Inneren eine Flasche Wein. Zuvor hatte er die Eingangstüre zur Laubenkolonie aufgetreten. Ob aus der Hütte oder vom Gelände Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit nicht bekannt. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen des Einbruchs.

Markdorf

Anlagebetrug

Über 5.000 Euro Schaden entstanden einem 64-jährigen Mann aus Markdorf am Mittwoch bei einem Anlagebetrug. Der Geschädigte war zunächst per Telefon und später per WhatsApp kontaktiert worden. Die Täter priesen hierbei ein Investment in eine Kryptowährung an, die eine hohe Rendite erwarten lasse. Im Rahmen einer geschickten Gesprächsführung gelang es den Tätern, den 64-Jährigen dazu zu bewegen, ihnen einen Fernzugriff auf seinen Computer zu ermöglichen. Danach nahmen die Unbekannten mehrere Abbuchungen von seinem Konto vor, bevor der Mann den Kontakt abbrach und die Polizei informierte. Trotz sofortiger Bemühungen seiner Hausbank gelang es nicht mehr, das Geld zurück zu buchen. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt nun wegen des Betrugsdelikts.

Markdorf

Zweiradlenkerin stürzt und verletzt sich

Schwere Verletzungen hat sich eine 17-jährige Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf der K 7750 zwischen Allerheiligen und Markdorf zugezogen. Die Jugendliche befuhr die Strecke in Richtung Markdorf und kam in einer scharfen Linkskurve mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stürzte sie in das anliegende Waldstück und verletzte sich. Die 17-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, an ihrer Maschine entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Bermatingen

Fahrzeugbrand

Zu einem Fahrzeugbrand wurden die Feuerwehr und die Polizei am Mittwochabend gegen 19 Uhr in die Salemer Straße gerufen. Während der Fahrt war es an einem BMW zu einer starken Rauchentwicklung aus dem Motorraum gekommen. Der Fahrer konnte den Wagen rechtzeitig stoppen und unverletzt verlassen. Die Flammen wurden zunächst durch einen Ersthelfer mittels Feuerlöscher bekämpft und schließlich durch die Feuerwehr abgelöscht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.

