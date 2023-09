Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannte berauben 17-Jährigen

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (06.09.2023), gegen 00.30 Uhr, trafen zwei 17-Jährige im Bereich Bahnhofstraße und Karlstraße in Ludwigsburg auf eine Gruppe bislang unbekannter Täter, die sie zunächst nach Bargeld fragte. Einer der beiden Jugendlichen verneinte dies, worauf die rund sechs Täter ihre Opfer festhielten und beide durchsuchten. Nachdem sie bei einem der beiden 17-Jährigen einen Geldbeutel gefunden hatten, entnahmen sie das enthaltene Bargeld in zweistelliger Höhe und gaben ihm anschließend sein Portemonnaie zurück. Während dessen versuchte sich der 17-Jährige zu wehren. Hierauf bedrohte ihn einer der Täter und die Gruppe ergriff anschließend die Flucht in Richtung des Bahnhofs. Alarmierte Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Ludwigsburg führten noch Fahndungsmaßnahmen durch, es konnte jedoch keine verdächtigen Personen festgestellt werden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden.

