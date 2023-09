Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Zeugen nach Unfall mit verletztem Motorradfahrer gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag (01.09.2023) gegen 17.30 Uhr auf der Kreisstraße 1017 bei Rutesheim ereignete. Ein 23 Jahre alter Motorradfahrer war dort von Weissach kommend in Richtung Rutesheim unterwegs, als ein noch unbekannter Lenker eines Traktors von einem Feldweg auf die K 1017 abbog. Der 23-Jährige musste daraufhin abbremsen, stürzte in der Folge und wurde schwer verletzt. Der unbekannte Traktorfahrer setzte seiner Fahrt fort, ohne sich um den verletzten jungen Mann sowie um den Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro zu kümmern. Der Traktor hatte mutmaßlich eine Ludwigsburger (LB-) Zulassung. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

