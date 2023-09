Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Discounter-Mitarbeiterin angegriffen

Ludwigsburg (ots)

Äußerst aggressiv verhielt sich ein noch unbekannter Mann am Dienstag (05.09.2023) gegen 14.15 Uhr während seines Einkaufs in einem Lebensmitteldiscounter in der Stuttgarter Straße in Böblingen. Der Täter war mutmaßlich aufgrund seiner Meinung nach nicht korrekt ausgeschriebenen Preisen verärgert. Als eine 28 Jahre alte Mitarbeiterin sich sein Anliegen anhören wollte, beleidigte er sie, schubste sie heftig und verließ anschließend das Geschäft. Die 28-Jährige blieb unverletzt. Das Polizeirevier Böblingen übernahm die Ermittlungen, welche noch andauern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell