Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach: Unbekannte schlagen Schaufenster ein

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen zwischen Dienstag (05.09.2023), 12.15 Uhr, und Mittwoch (06.09.2023), 09.45 Uhr, eine Schaufensterscheibe eines Modegeschäftes in der Hauptstraße in Weissach ein. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 2.000 Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07152 99910-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Rutesheim in Verbindung zu setzen.

