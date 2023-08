Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Grauer Pkw entfernt sich von Unfallstelle - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag (05.08.2023) ist es im Mühlenweg in Wedel zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort gekommen, bei dem ein parkender Volkswagen auf dem Seitenstreifen vor der dortigen Schule beschädigt wurde.

Ersten Ermittlungen zur Folge parkte eine Hamburgerin ihren T-Roc am Fahrbahnrand des Mühlenwegs in Fahrtrichtung Rudolf-Breitscheid-Straße. Während sie noch am Fahrzeug stand, bemerkte sie um 18:05 Uhr ein graues Fahrzeug, welches ihr auf dem Mühlenweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung entgegenkam und aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam, und im weiteren Verlauf ihr parkendes Fahrzeug touchierte.

Während die Geschädigte den Fahrzeugführer noch anschrie, entfernte sich dieser unerlaubt und setzte seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit in Richtung B 431 fort.

Das Polizeirevier in Wedel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun eine Zeugin im geschätzten Alter von 14-15 Jahren. Das Mädchen befand sich fußläufig auf dem Mühlenweg und dürfte den Unfall bemerkt haben.

Zu dem flüchtigen Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen grauen Pkw gehandelt haben dürfte, der im Anschluss an den Unfall nach links in Richtung Bahnhof weiterfuhr.

Der Schaden an dem VW dürfte im oberen vierstelligen Bereich liegen.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, ihre Beobachtungen den Ermittlern unter der Rufnummer 04103 - 5018 - 0 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell