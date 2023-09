Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Geschädigter einer möglichen Verkehrsunfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen sucht den Halter oder die Halterin eines weißen Kleinwagens, der am Dienstag (05.09.2023) gegen 15.30 Uhr auf einem Schotterparkplatz nahe eines Gesundheitszentrums in der Konrad-Zuse-Straße in Böblingen geparkt war. Möglicherweise wurde dieses Fahrzeug im Zuge eines Verkehrsunfalls beschädigt. Die oder der Geschädigte sowie Zeugen, können sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de melden.

