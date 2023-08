POL-HM: Verkehrssicherheitswoche bei der Polizei Bad Münder

Eschershausen (ots) - In der Nacht von Mittwoch (23.08.2023) auf Donnerstag (24.08.2023), zwischen 20:50 Uhr und 08:00 Uhr, kam es in der Homburgstraße in Eschershausen zu einem Aufbruch eines Geldkassettenfaches. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, verschafften sich der oder die unbekannten Täter gewaltsam Zugriff zu dem Fach, welches sich an einer dortigen SB-Tankstelle befindet. Anschließend entwendeten sie ...

mehr