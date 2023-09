Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: PKW-Fenster eingeschlagen

Ludwigsburg (ots)

Nachdem ein noch unbekannter Täter zwischen Dienstag (05.09.2023) 19.00 Uhr und Mittwoch (06.09.2023) 08.00 Uhr in der Enzgasse in Vaihingen an der Enz sein Unwesen trieb, sucht die Polizei noch Zeugen. Der Unbekannte schlug das hintere Fenster der Beifahrerseite eines dort abgestellten Volvo ein und machte sich anschließend davon. Vermutlich wurde nichts aus dem PKW gestohlen. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell