POL-LB: Vaihingen an der Enz: Räder eines Mercedes gestohlen

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Diebstahl geben können, den noch unbekannte Täter zwischen Dienstag (05.09.2023) 12.30 Uhr und Mittwoch (06.09.2023) 09.00 Uhr im Bahnhofs-Parkhaus in Vaihingen an der Enz verübten. Die Täter bockten einen Mercedes, Typ GLE auf Steine auf und demontierten anschließend alle vier Reifen samt Felgen. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Am PKW entstand vermutlich kein Sachschaden.

