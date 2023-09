POL-BO: Zehnjähriger wird bei Unfall in Crange schwer verletzt

Bochum (ots) - Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Am frühen Samstagmorgen, 23. September, gegen 3.20 Uhr sind zwei bislang unbekannte Täter in eine Bankfiliale an der Wittener Straße 257 in Altenbochum eingebrochen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Angaben zur Beute stehen bislang noch aus. Die beiden Tatverdächtigen waren dunkel gekleidet und trugen helle Handschuhe. Die Kriminalpolizei ...

mehr