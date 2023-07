LPI-NDH: Mit dem Motorrad des Vaters ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss Unfall verursacht und geflüchtet

Heringen/Helme (ots) - Sie ließ sich auf die Reparatur ihrer Dachrinne am Haus ein und verlor 4000 Euro. Geschehen gestern in Heringen, im Landkreis Nordhausen. Drei Männer hatten bei der Frau geklingelt und ihre Dienste für 1000 Euro angeboten. Nach dem die Reparaturarbeiten abgeschlossen waren, verlangten die Drei plötzlich anstatt der 1000 Euro, 11.000 Euro. Geld, das die Frau nicht besaß. Sie borgte sich in der Familie einen Geldbetrag und übergab den ...

mehr