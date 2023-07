Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Wahlkreisbüro beschädigt - Wer kann Hinweise geben?

Bad Langensalza (ots)

Am 8. Juli wurde der Polizei gegen 10.15 Uhr eine Sachbeschädigung am Wahlkreisbüro der Partei "Die Linke" gemeldet. Ein Schaufenster, welches dem Kornmarkt zugewandt ist, wies drei Beschädigungen auf. Nach derzeitigen Ermittlungen saß zur Tatzeit eine Personengruppe vor dem betreffenden Gebäude. Die Personen könnten als wichtige Zeugen der Tat in Betracht kommen. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 oder per E-Mail zu melden. Ebenso werden die Personen der Gruppe gebeten, sich unter der genannten Telefonnummer zu melden. Aktenzeichen: 0176118

