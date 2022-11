POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Pferd

Obererbach (ots) - Am Freitag, 25.11.2022, zwischen 16:30 Uhr und 18:15 Uhr, ereignete sich ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in Obererbach, in der Straße Auf der Nöll. Bislang unbekannte Täter nutzen die Abwesenheit der Hauseigentümer aus, hebelten eine Zugangstür zum Haus auf und entwendeten hieraus diverse Wertgegenstände. Zeugen, die im vorgenannten ...

